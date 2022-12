La 30e édition de la FIDAK ouverte : 311 exposants directs et plus de 400 mille visiteurs attendus Le ministre du Commerce de la Consommation et des Pme, Abdou Karim Fofana a présidé hier, jeudi 15 décembre 2022, la cérémonie officielle de la Foire internationale de Dakar (Fidak), qui va se dérouler du 15 au 31 décembre 2022. Pour cette édition, 311 exposants directs avec plus de 1500 exposants indirects provenant de 24 pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe, vont participer à la Fidak. 400 mille visiteurs sont aussi attendus.

La 30e édition de la foire internationale de Dakar (Fidak) s’est officiellement ouverte jeudi 15 décembre 2022, au Centre international de commerce et d’échange du Sénégal (Cices). Elle va se dérouler du 15 au 31 décembre 2022, avec la République Algérienne comme pays invité d’honneur. Le thème de cette année porte sur « Le secteur privé national face au défi de souveraineté économique ».



Un forum scientifique sera organisé les 20 et 21 décembre 2022, autour de ce thème dans le cadre des Journées économiques de la Fidak. Cette année, le Directeur général du Cices Saliou Keita a annoncé que la foire va accueillir 311 exposants directs, avec plus de 1500 exposants indirects provenant de 24 pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe.



Il ajoute que plus 400 mille visiteurs sont attendus aussi. Selon lui, il est prévu un programme de santé publique au profit des populations comprenant des séances gratuites de tests de glycémie, de cholestérol, de dépistage du cancer du cal de l’utérus et du Vih Sida entre autres.



Par ailleurs, Saliou Keïta a fait savoir que l’ambition de la Direction générale, est de repositionner le Cices dans l’agenda évènementiel international à l’image des grands salons et foires du Maghreb, d’Europe et d’Asie. Toutefois, il relève que le défi majeur auquel le Cices fait face, est la mise à niveau permanente des infrastructures qui doivent être réhabilitées et modernisées pour accueillir la Fidak.











Avec Sud Quotidien



