La BIDC paiera 2,275 milliards FCFA d’intérêts semestriels de sa première obligation verte et durable.

Durant la période du 15 juillet 2024 au 9 août 2024, la BIDC avait sollicité le marché financier de l’UEMOA pour un montant de 70 milliards FCFA. Le nombre de titres émis était de 7 millions d’obligations avec un prix d’émission et une valeur nominale de 10 000 FCFA.



L’opération visait d’une part à financer le plan de relance en zone UEMOA dans un contexte Post-Covid-19 et d’autre part le financement de projets pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.



Le taux d’intérêt proposé aux souscripteurs était de 6,50% net par an payable semestriellement.



La durée de l’emprunt était de 7 ans dont 2 ans de différé sur le remboursement du capital.



Selon les responsables de la BRVM, le titre BIDC – EBID GSS BOND 6,50% 2024 -2031 cotera ex-coupon d’intérêts à partir du lundi 27 janvier 2025. Ce qui signifie que les investisseurs qui souhaitent acquérir ces obligations et par conséquent bénéficier des intérêts semestriels qui seront payes le 29 janvier 2025, ont jusqu’au vendredi 24 janvier 2025 pour le faire.



