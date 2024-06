La BRVM enregistre plus de 5 milliards de FCFA de transactions ce 5 juin 2024.

La valeur des transactions s’est en effet établie à 5,049 milliards FCFA contre 725,741 millions FCFA la veille. Le marché a enregistré une valeur transigée de 4,627 milliards FCFA au niveau du compartiment des obligations. Quatre grandes transactions ont été répertoriées sur ce compartiment.



Il s’agit d’une part de l’achat de 119 152 obligations Etat du Mali 6,20% 2022-2032 au prix unitaire de 10 020 FCFA, soit une valeur de 1,193 milliard FCFA et d’autre part de l’achat de 100 000 obligations TPTG (Trésor public du Togo) 6% 2022-2037 au prix unitaire de 10 000 FCFA, soit une valeur d’un milliard FCFA.



Le marché a aussi enregistré l’achat de 93 333 obligations TPBJ (Trésor public du Bénin) 5,75% 2022-2037 au prix de 10 000 FCFA, soit une valeur de 933,330 millions et l’achat de 58 532 obligations TPBF (Trésor public du Burkina Faso) 6,50% 2019-2027 au prix de 10 020 FCFA, soit une valeur de 584,486 millions FCFA.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle est en baisse de 20,234 milliards à 8 385,651 milliards de FCFA contre 8 405,885 milliards FCFA le mardi 4 juin 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 12,97 milliards, se situant à 10 289,379 milliards FCFA contre 10 302,349 milliards FCFA la veille.



Du côté des indices, la situation est contrastée. L’indice BRVM Composite enregistre une baisse de 0,24% à 225,41 points contre 225,95 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il enregistre une baisse de 0,35% à 112,41 points contre 112,80 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en forte progression de 1,28% à 107,70 points contre 106,34 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 7,24% à 6 595 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,48% à 1 890 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 5,08% à 1 345 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 4,24% à 7 500 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 3,12% à 2 810 FCFA)).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,03% à 595 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 5,00% à 380 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 3,93% à 11 000 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 1 350 FCFA) et SOGC Côte d’Ivoire (moins 1,61% à 3 065 FCFA).

