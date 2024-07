La BRVM se met au vert en début de semaine.

C’est ainsi que l’indice composite a progressé de 0,40% à 232,59 points contre 231,66 points la veille.



Quant à, l’indice BRVM 30, il s’est accru aussi de 0,40% à 116,18 points contre 115,72 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige, il a progressé de 0,17% à 109,83 points contre 109,64 points la veille.



Conséquence de la hausse de l’indice composite, la capitalisation du marché des actions a enregistré une augmentation de 34,263 milliards, à 8 652,755 milliards FCFA contre 8 618,492 milliards FCFA le vendredi 12 juillet 2024.



Celle du marché obligataire connait par contre une baisse de 27,034 milliards, passant de 10 470,684 milliards FCFA la veille à 10 443,650 milliards FCFA ce lundi 15 juillet 2024.



La même tendance baissière est notée du côté de la valeur des transactions qui est passée de 680,003 millions FCFA la veille à 371,565 millions FCFA ce 15 juillet 2024.



Le Top 5 est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,32% à 990 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 2,48% à 12 400 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d‘Ivoire (plus 1,25% à 2 020 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 1,05% à 2 880 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 1,02% à 19 900 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Palm Côte d’Ivoire (moins 6,15% à 5 800 FCFA), Total Sénégal (moins 4,55% à 2 100 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,24% à 2 180 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,49% à 6 600 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,01% à 490 FCFA).



Oumar Nourou