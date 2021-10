La Bicis ouvre un trimestre exceptionnel de crédits et de nouveautés !

« Parce que dans un monde qui change, être très bien accompagné aide à viser juste jusqu’au 31 décembre 2021, la Bicis vous aide à repartir ». Et soucieuse de l’essor de ses clients, la Bicis déploie pour les professionnels désirant booster leurs activités, un crédit à un taux exceptionnel, remboursable sur une période de 60 mois (maximum). Le montant minimum à accorder pour le crédit aux professionnels est de 1 million de francs Cfa.



Sur la même période, la Bicis accorde également des crédits immobiliers avec un taux exceptionnel et un remboursement pouvant aller jusqu’à 20 ans accompagné de « l’expertise de nos équipes qui vous accompagnent dans la réalisation de votre projet ». En ce sens, le client bénéficie d’un financement adapté à son besoin (achat, construction ou rénovation d’un bien immobilier.



Aussi, jusqu’au 31 décembre 2021, la Bicis permet à ses clients de bénéficier d’un crédit à la consommation dont le remboursable peut aller jusqu’à 60 mois avec un taux exceptionnel. Ce crédit permet au bénéficiaire de répondre à ses besoins ponctuels de consommation et /ou d’équipement et de services.



Dans son lot de nouvelles offres, la banque pilotée par Bernard Levie apporte une nouveauté. Il s’agit de la Bicis e-commerce qui est une solution permettant d’accepter et de gérer avec sécurité les paiements en ligne de vos clients.



Elle s’adresse à tout type d’entreprises souhaitant développer son activité via la vente en ligne. Elle donne la possibilité aux e-commerçants de proposer le paiement par carte Visa ou Mastercard ainsi que différents autres types d’avantages notamment la diversité des moyens et modes de paiement, les paiements sécurisés et dispositif anti-fraude et le pilotage et suivi de vos activités.

Bassirou Mbaye













