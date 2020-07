La Brigade de Recherches activée, El "Insultero" introuvable Moustapha Cissé Lô, depuis ses insultes, est aphone. Mais aussi introuvable, d'autant qu'il est activement traqué par la Brigade de Recherches.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Juillet 2020 à 06:39 | | 0 commentaire(s)|

Le Procureur Bassirou Guèye ne "joue" pas quand il se saisit de dossiers aussi médiatisés, affirme "Kritik". En décidant d'actionner la Brigade de Recherches, le maître des poursuites donne un signal fort dans ce dossier où s'entremêlent les plaintes et l'identité des mis en cause.



Visé par une double plainte, Moustapha Cissé Lô n'a plus donné signe de vie depuis ses déclarations incendiaires.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos