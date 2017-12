La CAF offre 500.000$ à chaque représentant africain 280 millions F CFA ! C’est la rondelette somme que la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d’offrir à chaque représentant africain à la prochaine Coupe du monde de football prévue en Russie (14 juin au 15 juillet 2018). Une redistribution des recettes de la CAF qui n’a pas commencé maintenant. Le nouvel homme fort de l’instance continentale, Ahmad Ahmad, avait déjà annoncé la couleur, en décidant d’octroyer 100.000 $ à chaque fédération membre dont 20.000 $ au titre d’indemnités compensatrices pour le président de la fédération, 50.000 $ pour le soutien au football des jeunes et 30.000 $ comme participation à la couverture des frais des officiels.



Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2017 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

500.000 $ (plus de 280 millions F Cfa) ! C’est que la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d’offrir à chaque représentant africain à la prochaine coupe du monde de football prévue du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie. Il s’agit du Sénégal, du Nigéria, du Maroc, de la Tunisie et de l’Egypte.



Une première pour l’instance suprême du football continental désormais présidée par le Malgache Ahmad Ahmad.



Selon un communiqué de la CAF publié dans sa site le 1er décembre dernier, une telle décision a été prise lors de sa dernière réunion tenue le 16 novembre 2017 à Rabat au Maroc. A cet effet, le Comité exécutif de la Confédération africaine de Football avait décidé de la mise sur pied d’une commission ad hoc, présidée par le 1er vice-président, le Ghanéen Kwesi Nyantakyi et dont le mandat était principalement de déterminer la nature du soutien que la CAF apportera, dans leur préparation, aux représentants de l’Afrique en Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.



Ladite commission, qui comprend comme membres l’ancien international zambien, Kalusha Bwalya, membre du Comité exécutif de la CAF, et les présidents des fédérations des cinq pays qualifiés, s’est réunie à Moscou en marge du tirage au sort de la Coupe du Monde prévue ce 1er décembre 2017.



A cette occasion, il a été décidé que la CAF accordera une subvention financière de cinq cent mille dollars (500.000$) à chaque sélection africaine. Soit plus de 280.000.000 F CFA. Cet argent devra servir principalement, précise l’édit, «à renforcer et améliorer l’encadrement technique de chaque équipe».



En plus, la CAF fournira à chaque représentant africain un équipement «fieldwiz». C’est un dispositif technologique qui permet un meilleur suivi de la performance des joueurs.



Ahmad Ahmad refuse un salaire et «indemnise» les présidents



Rappelons que le 8 mai dernier, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, avait annoncé, lors d’une assemblée générale extraordinaire à Bahreïn, qu’il ne comptait pas prendre de salaire. “J’ai refusé un salaire de la CAF pour la simple raison qu’il n’est pas en adéquation avec la bonne administration. Les salaires de tous les employés de l’organisation, des administrateurs au comité exécutif et au président doivent tous être transparents”, avait-il déclaré.



Par ailleurs, le richissime homme d’affaires malgache s’était également engagé, au moment de son élection le 16 mars 2017, à octroyer une subvention de 100.000 dollars à chaque association membre (plus de 57 millions F CFA) dont 20.000 (plus de 11 millions F CFA) au titre d’indemnités compensatrices pour le président de la fédération, 50.000 pour le soutien au football des jeunes et 30.000 comme participation à la couverture des frais des officiels. Un communiqué avait été publié dans ce sens, sur le site officiel de la CAF.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook