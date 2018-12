La CAF veut faire jouer un barrage Comores et Cameroun afin de savoir qui participera à la CAN 2019

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

La CAF envisage de faire jouer un match de barrage Comores et Cameroun afin de savoir qui participera à la CAN 2019. En effet, le Cameroun a perdu son ticket pour la compétition étant donné qu’il ne l’organise plus la compétition.



La CAF a retiré l’organisation de cette compétition aux "lions indomptables". Ce qui veut dire que le Cameroun est toujours dans une situation où il devrait battre Comores pour se qualifier à la prochaine CAN.



Les deux équipes logent dans la même poule que le Maroc et le Malawi. Le Cameroun enregistre 8 points et occupe la deuxième place derrière le Maroc. Comores est à la troisième place avec 5 points.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos