La CEDEAO adopte le nom d' "Eco" pour sa monnaie unique

Les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ont formellement adopté le nom d' »Eco » pour leur projet de monnaie unique dont ils souhaitent la création dès 2020.



« Eco a été adopté comme le nom de la monnaie unique de la Cédéao », est-il écrit dans la déclaration finale de cette rencontre entre représentants des 15 pays membres de l’organisation.



Ce nom avait déjà été évoqué à l’occasion d’une rencontre des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de la zone, mi-juin à Abidjan, en Côte d’Ivoire.



Les ministres chargés des questions financières des pays membres de l’organisation avaient aussi, depuis Abidjan, rappelé la date de 2020 pour la mise en circulation de cette monnaie.



Le principe d’un régime de change flexible pour l' »Eco » a été formellement adopté par les chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao, rapporte l’Agence France-Presse, citant un communiqué publié à la fin de leur réunion, ce samedi, à Abuja, au Nigeria.



Discutée depuis une trentaine d’années, cette monnaie unique entre les 15 pays de l’organisation – dont huit utilisent le franc CFA, arrimé à l’euro – est vue comme un pari risqué par certains analystes. Mais l’initiative serait un symbole politique fort.



Sylvain Kopoin, directeur exécutif de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, pense qu’il n’est pas possible de mettre en circulation une monnaie unique dans les pays de la Cédéao dès 2020.



BBC

