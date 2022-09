La CSTP de Mbaye Faye emporte Matar Bâ : Conséquence ou coïncidence ? Et si la chute de Matar Bâ était liée à la descente aux enfers et aux casseroles de son éternel protégé et/ou partenaire ? Beaucoup de sources et d’informations concordantes, semblent le corroborer.



C’est l’une des surprises du chef. Matar Bâ, tout puissant ministre des Sports a été remplacé. Celui que tout le monde décrivait comme étant proche du couple présidentiel, n’est plus membre du gouvernement. Une nouvelle qui a suscité moult interrogations. Selon des sources proches du désormais ex ministre, cette décision est fortement liée à la situation de la Compagnie sénégalaise de travaux publics (CSTP) dirigée par Mbaye Faye.



Qui est cet homme ?



Originaire de Fatick, cet entrepreneur est un des protégés de Matar Bâ. Ce qui lui a valu l’octroi de plusieurs marchés. C’est lui qui gagne les marchés de réhabilitation des stades, sous la bénédiction de son mentor, il gagne ensuite l’exécution des travaux de drainage et d’aménagement de bassins et voiries dans le secteur Camille Basse-Parcelles assainies Jaxaay, du Lycée technique de Sandiara qui peine à voir le jour depuis plus de 8 ans…C’est lui aussi qui rafle le marché des travaux de construction et d’équipements de bâtiments annexes dans le cadre du projet de Parc des technologies numériques (PTN). Un marché qui lui sera retiré sur demande de la Banque africaine de développement (BAD), pour non respect du code des marchés.



Selon des sources proches du dossier, les manquements ont fini par exaspérer les autorités. Pour cause, l’entreprise qui a plusieurs dossiers sur la tête, vient de déclarer faillite. Une source est même plus catégorique: c’est cette situation qui est à l’origine du limogeage de Matar Bâ.



En effet, même si l’entreprise est en faillite, il va devoir s’expliquer avec Dame Justice sur la rénovation du Tribunal départemental de Saint-Louis inachevée et bien d’autres chantiers.



