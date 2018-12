La Caf disqualifie la Sierra Léone : Le Ghana et le Kenya qualifiés!

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Décembre 2018 à 18:31 | | 0 commentaire(s)|

Il n’y a pas que le Cameroun à subir les contrecoups de la réunion du Comité Exécutif de la Caf qui s’est tenue samedi dernier à Accra, au Ghana. La Sierra Leone en a également fait les frais avec sa disqualification des éliminatoires de la CAN 2019, officialisée ce lundi par la Confédération africaine de football (CAF).



Conséquence : les matchs de la Sierra Leone sont annulés et le Ghana et le Kenya qui partageaient la même poule qu’elle sont donc automatiquement qualifiés, l’Ethiopie, quant à elle, avec un point au compteur reste éliminée.



Même si la CAF ne donne pas encore de détails sur les raisons de cette disqualification, on peut déjà deviner que c’est en rapport avec la suspension par la FIFA dont la Sierra Leone fait l’effet, pour cause d’ingérence de l’Etat dans la gestion de la fédération de football du pays dont la présidente Isha Johansen et le Secrétaire général Chris Kamara, ont été destitués par le ministre des Sports, pour des soupçons de "corruption, matches truqués et direction défaillante."



emedia.sn



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos