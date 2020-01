La Cedeao met en garde : "Plus de 3e mandat dans l'espace communautaire"

Selon le président de la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cedeao), Jean Claude Kassi, l’institution sous-régionale ne toléra plus aucun troisième mandat dans l’espace communautaire.



Il l'a fait savoir le jeudi 23 janvier dernier, lors de son intervention à Abidjan.



« Un peuple ne peut se plier aux caprices d’une minorité d’hommes qui foulent aux pieds les bases de la démocratie. Et les regarder faire serait une complicité de notre part », a-t-il notamment déclaré, précisant avec insistance que le refus de l’alternance dans la sous-région ouest-africaine ne sera plus toléré, note Icimali.com.



Par conséquent, prévient Jean Claude Kassi, dans le cas où un régime sera amené à refuser de quitter le pouvoir après deux mandats, la Cedeao prendra ses responsabilités.



Cette mise au point est perçue par la observateurs comme un message adressé aux présidents qui piétinent la constitution de leurs pays respectifs, pour rester au pouvoir.

