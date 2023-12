La Cedeao rend hommage aux Présidents Macky Sall Et Weah

Dans son communiqué final à l’occasion de sa 64e session ordinaire, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement a tenu à rendre « un vibrant hommage à S.E. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et S.E. Georges Manneh Weah, Président de la République du Libéria».



D'aprés LeTémoin, cet hommage vise à mettre en exergue « leur leadership exemplaire dans le processus d’intégration régionale et leur contribution à l’enracinement des valeurs de paix, de démocratie et de solidarité en Afrique de l’Ouest».



Le président Macky Sall a décidé le 03 juillet dernier de ne pas briguer un nouveau mandat. Il a préféré quitter le pouvoir au soir du 03 avril prochain. Tandis que le président Georges Weah a reconnu sa défaite lors du scrutin présidentiel que son pays a organisé le 16 novembre dernier avec la victoire au second tour de l’opposant Joseph Boakai, âgé de 78 ans.

