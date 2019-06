La Chine accorde un don de 25 milliards FCFA au Sénégal La République Populaire de Chine a accordé à la République du Sénégal une aide sans contrepartie d'un montant de 25 milliards de FCfa, destinée à la réalisation de projets qui seront convenus entre les deux pays.



Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2019 à 03:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et le Vice-Président chinois de l’Agence Nationale de la Coopération Internationale pour le Développement, en présence des deux Ministres des Affaires Etrangères des deux pays ont signé cet accord le week-end dernier.







Les deux Autorités ont également procédé à la signature d’un échange de lettres, permettant à la Chine d’offrir au Sénégal une assistance technique pour la réhabilitation de huit (8) stades.







D’après la source, cet accord ainsi que l’assistance technique entrent dans le cadre des relations d'amitié entre les deux pays et de leur coopération technique, économique et financière.







La coopération entre le Sénégal et la Chine, lit-on, ne cesse de se développer et particulièrement, dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) dont la Chine est un important bailleur.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos