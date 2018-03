La Colombie a choisi de jouer la France en amical pour se jauger contre les plus grands (Journaliste)

L’équipe de Colombie, futur adversaire des Lions, a fait le pari d’affronter en préparation les grandes nations de football, comme la France, pour mieux se préparer à jouer les premiers rôles à la Coupe du monde 2018, a expliqué Adriana Hernandez, journaliste à Sky Sports Colombia.



"Pekerman (José, le sélectionneur de la Colombie) a choisi la France parce que les fans veulent avoir les adversaires de haut niveau, les équipes d’élite", a indiqué la journaliste colombienne dans un entretien téléphonique avec l’APS.



Le choix de jouer la France en amical "entre dans le cadre de la préparation de la Pologne et non du Sénégal", a précisé Adriana Hernandez selon qui dans l’entendement des observateurs du football colombien, "la France est perçue comme une équipe très technique".



"Nous savons que beaucoup d’internationaux français ont des racines africaines mais leur style est différent d’une sélection comme celle du Sénégal", a-t-elle dit.



Selon la journaliste, l’équipe du Sénégal est présentée en Colombie comme plutôt "athlétique, solide et qui fait la différence sur la vivacité de ses joueurs excentrés".



"Après avoir joué contre des équipes nationales de la Corée du Sud et de la Chine, ç’aurait été incompréhensible" que la Colombie "ne joue pas une grosse nation dans les préparations, d’autant plus que les autres équipes ciblées sont l’Australie et l’Egypte", a-t-elle ajouté.



"On sait ici que le football égyptien n’a rien à voir avec celui des autres pays de l’Afrique sub-saharienne", a-t-elle par ailleurs souligné.



La Colombie, éliminée en quarts de finale de la Coupe du monde 2014 par le Brésil, compte de grandes vedettes à l’image de James Rodriguez (Bayern Munich, Allemagne), Juan Cuadrado (Juventus, Italie), actuellement blessé, et Radamel Falcao (AS Monaco, France) pour ne citer que les plus connus.

