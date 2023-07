La Côte d’Ivoire procède à des opérations de rachat et d’émissions simultanées de bons et obligations du trésor.

A travers cette opération de rachat et d’émission de bons et obligations assimilables du trésor, les autorités ivoiriennes visent un meilleur profilage de la dette de l’État de Côte d’Ivoire.



Selon le compte rendu établi par UMOA-Titres ce 17 juillet 2023, le montant global alloué au rachat de titres s’est établi à 74,402 milliards de FCFA.



La durée résiduelle est de 149 et 141 jours pour les bons dont la durée initiale était de 364 jours. L’opération de rachat concerne aussi des OAT qui ont une durée résiduelle de 19, 75 et 82 jours. Elles avaient toutes une durée initiale de 3 ans.

Le montant global racheté par le Trésor Public de Côte d’Ivoire est le même que celui des soumissions retenues. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 100%. Il en est de même du taux d’absorption qui est de 100%.



Concernant l’émission simultanée de BAT de durée de 337, 346 et 358 jours, le montant global mis en adjudication s’est élevé à 80,249 milliards de FCFA. Le montant des soumissions des investisseurs s’est élevé également à 80,249 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 100%.



L’émetteur a retenu l’intégralité des soumissions. Ce correspond à un taux d’absorption de 100%. Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,64% pour les titres de durée 337 jours,6,65% pour ceux de 346 jours et 6,87% pour ceux de 358 jours.



Les bons sont remboursables le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 18 juin 2024 pour les BAT de 337 jours, au 27 juin 2024 pour ceux de 346 jours et au 9 juillet 2024 pour ceux de 358 jours.



Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur leur valeur nominale.

Oumar Nourou

A l’issue de la journée du 14 juillet 2023, l’Etat de Côte d’Ivoire, à travers son Trésor Public a procédé simultanément à des opérations de rachat de bons assimilables du trésor (BAT) et d’émissions de bons et obligations assimilables du trésor (OAT)pour un montant respectifs de 74,402 milliards de FCFA et 80,249 milliards de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/La-Cote-d-Ivoire-procede-a...