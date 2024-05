La Cour des Comptes épingle l'Agence Sénégalaise de l'Electrification Rurale (ASER) pour des dysfonctionnements organisationnels

Manquements dans la gouvernance et la gestion administrative



Un rapport récent de la Cour des Comptes met en lumière des dysfonctionnements importants au sein de l'Agence Sénégalaise de l'Electrification Rurale (ASER). Le document fustige notamment l'absence de représentation de certains membres au Conseil d'Administration, le défaut de renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration et l'inexistence d'un registre des délibérations.



Composition incomplète du Conseil d'Administration



En violation du décret n°2000-1002 du 19 décembre 2000 portant modification du décret n°99-1254 du 30 décembre 1999 fixant la composition du Conseil d'Administration, le Ministère des Collectivités territoriales n'est pas représenté au sein de cet organe délibérant. De plus, les organisations patronales n'ont plus participé aux réunions du Conseil depuis 2019.



Mandat non renouvelé du Président du Conseil d'Administration



Le mandat du Président du Conseil d'Administration de l'ASER, arrivé à expiration en février 2011, n'a pas fait l'objet d'un renouvellement depuis lors, en contradiction avec les dispositions du décret n°2000-1002 du 19 décembre 2000.



Absence de registre des délibérations



L'ASER ne dispose pas d'un registre des délibérations du Conseil d'Administration, comme l'exige l'article 12 du décret n°2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des Agences d'exécution. Cette situation entrave la transparence et le suivi des décisions prises par l'organe délibérant.



Recommandations pour une meilleure gouvernance



Face à ces manquements, la Cour des Comptes formule une série de recommandations à l'ASER pour améliorer sa gouvernance et sa gestion administrative. Elle préconise notamment de :



- Procéder à la nomination des représentants manquants au sein du Conseil d'Administration.

- Renouveler le mandat du Président du Conseil d'Administration dans les meilleurs délais.

- Mettre en place un registre des délibérations du Conseil d'Administration.



En conclusion, le rapport de la Cour des Comptes met en exergue la nécessité d'une gouvernance plus rigoureuse et plus transparente au sein de l'ASER. L'Agence doit impérativement corriger les dysfonctionnements constatés et mettre en œuvre les recommandations formulées par la Cour afin de garantir une gestion saine et efficace de ses activités.