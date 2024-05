La Cour des Comptes épingle le Conseil d'Orientation de la DGPU pour son dysfonctionnement: Manque de suivi, d'approbation et d'exercice des prérogatives

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mai 2024 à 15:14

Un rapport récent de la Cour des Comptes met en lumière des dysfonctionnements importants au sein du Conseil d'Orientation (CO) de la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU). Le document fustige notamment l'absence de suivi des délibérations, le défaut d'approbation des conventions et l'inexercice de certaines prérogatives par le CO.



Absence de suivi des délibérations et directives



Le CO n'assure pas correctement le suivi de la mise en œuvre de ses propres délibérations et des directives des autorités. Aucun point relatif au suivi n'a été inscrit à l'ordre du jour des sessions du CO durant la période sous revue. De plus, le CO ne dispose d'aucun outil de suivi, comme un tableau de bord, pour piloter l'exécution des décisions prises.



Défaut d'approbation des conventions par le CO



En violation de l'article 6 du décret n°2014-23 portant création de la DGPU, le CO n'a approuvé aucun des baux signés avec les opérateurs immobiliers. Cette défaillance empêche l'organe délibérant de s'assurer de la régularité, de la qualité et de la pertinence de ces conventions.



Manque d'exercice des prérogatives



Le CO n'exerce pas pleinement l'ensemble de ses prérogatives. Il n'a notamment pas mis en place un cadre de performance pour la DGPU, en élaborant un Plan Stratégique de Développement (PSD), un contrat de performance, des plans d'actions opérationnels et des rapports annuels de performance. De même, le CO n'a pas approuvé les programmes pluriannuels d'actions et d'investissement de la DGPU. Enfin, le CO n'a pas adopté son règlement intérieur, comme l'exige l'article 10 du décret n°2014-23.



Recommandations pour un Conseil d'Orientation plus efficient



Face à ces manquements, la Cour des Comptes formule une série de recommandations au CO pour améliorer son fonctionnement. Elle préconise notamment de :



- Mettre en place un système de suivi efficace des délibérations et directives.

- Approuver systématiquement les conventions passées par la DGPU.

- Exercer pleinement ses prérogatives en matière de pilotage stratégique et de contrôle de la performance de la DGPU.

- Adopter son règlement intérieur dans les meilleurs délais.



En conclusion, le rapport de la Cour des Comptes met en exergue la nécessité d'un Conseil d'Orientation plus efficient et plus proactif au sein de la DGPU. Le CO doit impérativement corriger les dysfonctionnements constatés et mettre en œuvre les recommandations formulées par la Cour afin de remplir pleinement son rôle de supervision et de contrôle de la Délégation.

