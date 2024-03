La Cour suprême rejette les requêtes de Karim Wade et Cie

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|

Le juge de la Chambre administrative de la Cour Suprême a déclare irrecevables les requêtes en suspension déposées par le PDS et les candidats dits spoliés.



Le Front démocratique pour une élection inclusive (FDPEI), une coalition composée de plusieurs candidats contestataires, dont le Parti démocratique sénégalais (PDS), avait déposé un recours à la Cour suprême dans le but d’obtenir l’annulation d’un décret présidentiel convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle le 24 mars.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook