La Covid-19 dans l’armée sénégalaise : les 208 militaires touchés par le virus sont déclarés guéris Une bonne nouvelle pour le Sénégal et nos braves soldats : les 208 militaires, qui étaient revenus de mission infectés par la COVID-19, sont désormais guéris. Et ce sont des autorités militaires qui ont livré l’info, donc de source fiable.

«Selon le protocole national, si quelqu’un est testé positif et est asymptomatique, après 10 jours, on le déclare guéri. C’est dans ce cadre que tous nos éléments qui étaient à Guéréo, les 208, après plus de 10 jours, ont été libérés conformément au protocole national», a indiqué le colonel Abdoul Aziz Ndiaye, Directeur de la Santé des armées.



Ses propos ont été rapportés par Vox Populi de ce jour et ces soldats sont actuellement rentrés en famille.



«Ce sont des gens qui sont rentrés de mission, ils ont droit à une permission. Ils sont en permission présentement, conformément au protocole. Ils sont chez eux, en train de se reposer», ajoute le Colonel Ndiaye. Pour rappel, de retour de mission en Gambie, ces militaires avaient été testés positifs à leur retour et placés en observation à Toubacouta.



