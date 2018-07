La Croatie limoge son entraîneur adjoint à quelques heures de la demi-finale

La Croatie a limogé son entraîneur adjoint, Ognjen Vukojevic, quelques jours seulement avant leur rencontre face à l’Angleterre en demi-finale.



Ognjen Vukojevic, âgé de 34 ans, a été limogé par la Fédération croate de football pour avoir diffusé une vidéo dans laquelle il dédiait la victoire de la Croatie à l’Ukraine. Le défenseur Domagoj Vida y lançait également « Gloire à l’Ukraine », un slogan de la révolution qui a conduit à la destitution du président ukrainien pro-russe Viktor Ianoukovitch en 2014 et à une crise dans les relations entre les deux pays.



« La Fédération croate de football informe le public qu’Ognjen Vukojevic a été démis de ses fonctions d’entraineur adjoint de l’équipe nationale croate sur décision de la direction de la fédération, et qu’il ne sera plus membre de la délégation croate à la Coupe du Monde de la FIFA en Russie. La Fédération croate de football (HNS) a décidé de révoquer l’accréditation de Vukojevic à la Coupe du monde de la FIFA et de le relever de ses fonctions », a déclaré la Fédération croate.



« La fédération croate s’excuse auprès du public russe pour les actions d’un membre de sa veille. Ognjen Vukojevic et Domagoj Vida s’excusent également pour leurs déclarations, qui n’avaient pas pour but d’avoir des connotations politiques, mais qui ont malheureusement laissé la porte ouverte à de telles interprétations », précise la déclaration de la HNS.



L’Angleterre et la Croatie s’affrontent ce mercredi au stade Loujniki de Moscou.













Afrikmag