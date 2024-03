La Culture sénégalaise en deuil : Aida Dramé de la troupe théâtrale Daaray Kocc n’est plus C’est une triste nouvelle qui est tombée hier touchant le monde de la Culture sénégalaise. Aida Dramé de la troupe théâtrale Daaray Kocc nous a quittés.

Partagée sur de nombreux supports, la triste information nous annonce qu’Aida Dramé, éminente membre de la troupe théâtrale Daaray Kocc est décédée hier



.Très talentueuse actrice comédienne, Aida Dramé s’est distinguée dans de nombreuses productions au sein de Daaray Kocc, une troupe théatraile historique de la Culture sénégalaise .



Et, on ne souvient de son rôle d’une des femmes du Grand homme Badou dans la pièce « Badou Meune Lepp ».



A sa famille, ses parents et proches, le groupe Leral exprime sa vive compassion, tout en priant pour le repos de son âme. Par la Grâce de DIEU que Fidawsi, le paradis huppé soit sa nouvelle demeure



