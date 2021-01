La Culture sénégalaise en deuil : Cheikh Ngaïdo Ba, président des Cinéastes Sénégalais Associés est décédé La nouvelle est tombée hier endeuillant la Culture sénégalaise : Cheikh Ngaïdo Ba, président des Cinéastes Sénégalais Associés nous a quitté dimanche. Cheikh Ngaïdo Ba était aussi Secrétaire Régional de la Fédération Panafricaine des Cinéastes (FEPACI) pour la zone UEMOA. Personnalité culturelle de marque au Sénégal, Ngaïdo Ba fut aussi membre du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).

Né le 10 juin 1949, Il appartient à la troisième génération de cinéastes sénégalais, nous dit africultures.com.



Formé sur le tas, il a commencé par être assistant d’autres metteurs en scène sénégalais comme Mahama Traoré, ou Ababacar Samb. En 1974, il entre à la télévision sénégalaise comme réalisateur, et dans le même temps met en scène deux courts-métrages : Tablo Ferray et Arret Car.



Le premier s’intéresse aux « déguerpis », ces habitants des quartiers misérables de Dakar, qu’on ne cesse de repousser au fur et à mesure que la ville grandit.



Le second, de même, est un film à base sociologique, malheureusement non-terminé, faute de moyens.



Avec d’autres cinéastes, Cheikh a crée un foyer de recherches dans lequel, ensemble, ils s’attachent à réfléchir à l’expression cinématographique, à une écriture spécifique.



Entre 1972-1976, il était réalisateur-producteur à l’ORTS (Office de Radio Télévision du Sénégal), l’ancêtres de l’actuelle RTS (Radio Télévision Sénégalaise).

Il est aussi le Président de l’association CINESEAS (Cinéastes Sénégalais Associés) depuis 2007. Il est producteur avec Les films Fawurë.



Paix à son âme, par la Grâce de DIEU que le Paradis soit sa nouvelle demeure pour l’éternité !



