La DSCOS démolit des constructions de Rose Wardini ‘’destinées à la sécurité de Me Wade’’

La Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (Dscos) est en train de rétablir l’ordre sur la Corniche ouest, qui est sévèrement agressée par des constructions irrégulières.



En effet, les gendarmes ont arrêté plusieurs chantiers qui ont été par la suite détruits. La brigade de la Dscos de Dakar, d’après nos confrères de Seneweb, a démoli les chantiers édifiés par la gynécologue et présidente de l’Ong Medisol-international, Rose Wardini. Ces chantiers étaient érigés sur la Corniche ouest, à côté du Radisson, derrière le bâtiment de Collé Ardo. Mme Rose Wardini, selon nos informations, soutient que les locaux sont destinés à la sécurité du Président Wade. Ayant effectué une visite des lieux, les agents de la Dscos balaient cela d’un revers de main.













