La FIFA va examiner le recours du match Algérie-Cameroun La FIFA annonce qu'elle examinera le 21 avril prochain, le recours introduit par la Fédération algérienne de Football pour le match Algérie-Cameroun. De plus, quasiment toutes les plaintes des autres affiches de barrages de la zone Afrique, vont être étudiées par la FIFA.



L'Algérie, éliminée cruellement à la toute dernière seconde du match retour des barrages qualificatifs pour le Mondial face au Cameroun, ne digère toujours pas sa non participation à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cependant, une lueur d'espoir semble être apparue pour les "Fennecs".



En effet, la Fédération Algérienne de Football (FAF) a annoncé ce mardi 5 avril via un communiqué officiel, que le 21 avril prochain, la FIFA examinera le recours introduit par les Algériens que ces derniers avaient soumis à la Commission de discipline de la FIFA jeudi dernier.



Pour rappel, la FAF avait déposé un recours pour le match Algérie-Cameroun qui s'est déroulé à Blida le 29 mars dernier, dans le but de pouvoir rejouer ce match qualificatif pour le Mondial 2022. Les "Fennecs" reprochent à l'arbitre du match, le Gambien Bakary Gassama, d'avoir avantagé les Lions Indomptables avec un " arbitage scandaleux ayant faussé le résultat du match ", peut-on lire sur le site officiel de la FAF.



