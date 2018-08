"La Fédé a fait perdre au Sénégal 4 à 5 milliards sur la vente des maillots", selon Mbaye Diouf Dia

Après l'échec sportif des « Lions » à la Coupe du monde Russie 2018, le président de Mbour Petite côte s’est penché notamment sur le volet marketing des maillots du Sénégal.



Qui, à cause d’un manque de département marketing, selon lui, a fait perdre 4 à 5 milliards Fcfa au Sénégal, en matière de vente de maillots.



"Durant le Mondial, personne n'était là pour régler les problèmes de maillots. Vous avez dernièrement vu l'équipe nationale U20 jouer avec des maillots Puma qui datent de 5 ans. Nous avons une fédération qui a une équipe classée à la première place en Afrique et qui ne dispose pas de département marketing, ni de département communicationnel.



Abdoulaye Sow est président de la commission Communication et en même temps, adjoint de Cheikh Seck à la commission des compétitions internationales. Et pourtant la société de Lamotte, le Compagnie sucrière sénégalais voulait aider la Fédération. Mais, malheureusement, il n'y avait pas un seul maillot à vendre au Sénégal. Alors que si vous prenez 500.000 maillots à raison de 5000 francs par maillot, vous avez plus de 2 milliards. C'est ça qui impacte le football. Et le Sénégal avait l'opportunité de gagner 4 à 5 milliards sur la vente de maillots", s'est désolé Mbaye Diouf Dia dans les colonnes de Record.