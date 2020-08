La Fonction publique outille les gestionnaires de ressources humaines de l’Etat Dans le souci de renforcer les capacités des gestionnaires des ressources humaines

de l’Etat, le Ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Service public a

organisé un atelier de partage des bonnes pratiques les 20 et 21 août 2020 à

Dakar

L’objectif poursuivi par ce séminaire consiste à contribuer au renforcement des capacités des

gestionnaires, en vue de promouvoir une approche mieux intégrée de la gestion des

ressources humaines de l’Etat.



Au nom de Madame Mariama SARR, Ministre chargé de la Fonction publique, le Directeur de

Cabinet, M. Mamadou Camara FALL a ouvert les travaux en présence du Directeur général de

la Fonction publique Amadou Matar CISSE, du Directeur de la gestion prévisionnelle des

Effectifs, des Emplois et des Compétences, M. Oumar DIOUF et du Directeur des Etudes, de

la Législation et du Contentieux, M. El Hadj Medoune DIOUF.



Durant la première journée, Monsieur Alassane TOUNKARA, consultant en management

stratégique des ressources humaines, a partagé avec l’assistance sur la notion de Gestion

prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).



A sa suite, Monsieur Bassirou SOUMARE, Directeur des Ressources humaines du Ministère des

Finances et du Budget a gratifié l’assistance d’un exposé sur les outils RH à travers un cas

pratique de son ministère.



Lors de la deuxième journée, Monsieur Saidou DIAW, Conseiller en Organisation au Bureau

Organisation et Méthodes (BOM) a fait une présentation sur la démarche d’élaboration de

fiche de poste, avec à la clé, des exercices pratiques de co-construction.



Plusieurs gestionnaires des ressources humaines des ministères utilisateurs ainsi que les

représentants d’autres institutions partenaires ont rehaussé de leur présence cet atelier dont

les conclusions sont vivement attendues, eu égard à l’importance attachée à la problématique

abordée.

