La Fondation du Port Autonome de Dakar apporte sa contribution au Magal de Touba

La Fondation du Port autonome de Dakar dans sa mission d’entreprise citoyenne a décidé de soutenir la communauté mouride à l’occasion de la commémoration du départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimoul Rassoul à travers son concept « Magal ak jamm ak Fondation PAD»

Ce samedi, 03 Août, en prélude au Magal 2022, le président de la Fondation du Port autonome de Dakar M. Aboubacar Sédikh Bèye par ailleurs, directeur général du Port autonome de Dakar a conduit une forte délégation à Touba pour apporter la contribution portuaire pour une réussite totale de l’édition 2022.



Un important lot de matériels composé de nattes de prières, d’éventails, de bassines, de bouilloires, accompagné de milliers de packs d’eau et d’enveloppes financières ont été offerts au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké et au Khalife général des Baye Fall Serigne Amdy Modou Mbenda Fall

qui ont reçu dans leurs résidences respectives la délégation.



La délégation a été aussi reçue par le porte-parole du khalife général Serigne Bass Abdou Khadre à qui, il a été exposé la volonté de la Fondation PAD pour mieux répondre aux besoins des populations, la Fondation PAD de rénover certaines toilettes des daaras de la cité religieuse, mais également d’offrir des packs d’eau et des éventails durant toute la période du Magal.



Les mots de remerciements du Président de la Fondation

Aboubacar Sédikh Bèye

« En prélude de la célébration du Grand Magal de Touba 2022, j’ai passé une

magnifique journée à Touba, accompagné d’une forte délégation du PAD et de sa

fondation. Je voudrais, transmettre mes salutations les plus respectueuses et exprimer ma

gratitude au Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké ainsi qu’à toute

la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, pour l’accueil chaleureux qui nous a été

réservé, mes collaborateurs et moi-même, à la veille du Grand Magal de Touba 2022.Jesuis venu pour renouveler mon allégeance tout en vous réaffirmant l’engagement du Port

autonome de Dakar à travers sa Fondation àaccompagner l’organisation de cet

événement religieux de dimension internationale qu’est le Grand Magal de

Touba.L’année passée, la Fondation PAD avait apporté sa modeste contribution en

offrant des motopompes de grande capacité pour lutter contre les inondations et des

dispositifs sanitaires pour soutenir la lutte contre la Covid-19 dans la ville sainte de

Touba.Cette année, nous venons réaffirmer notre engagement à accompagner la

communauté mouride en apportant un important lot de matériels composé de nattes de

prières, d’éventails, de bassines, de bouilloires, de milliers de packs d’eau et d’enveloppes

financières.Nous avons sollicité les prières du guide religieux pour les importants projets

en cours de réalisation par le PAD, notamment le Port Multifonctions de Ndayane » a

indiqué le Président de la Fondation Aboubacar Sédikh Bèye..

« Fondation PAD, Agir pour le mieux-être de tous »