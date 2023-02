La Fondation du Port autonome de Dakar accompagne la communauté Layène

A l’occasion de la célébration de la 143ème édition de la commémoration de l’Appel de Seydina Limamoulaye AL Mahdi organisée ce mardi 21 et mercredi 22 février, la Fondation du Port Autonome de Dakar a accompagné les autorités religieuses de la communauté Layènes dans l’organisation de cet événement à fort impact social.



Une délégation de la Fondation du Port Autonome de Dakar conduite par son administratrice générale s’est rendue ce lundi 20 février 2023 respectivement à Cambérène et à Yoff pour remettre des dons alimentaires composés de plusieurs sacs de riz , de sucre, de bouteilles d’huile et d’un appui financier.



A Cambérène et à Yoff, l’Administratrice générale, au nom du Président du conseil de Fondation par ailleurs le directeur général du PAD M Mountaga SY a tenu à rappeler l’engagement du Port Autonome de Dakar à travers sa Fondation d’être au chevet des populations vulnérables lors des grands évènements religieux.



Les dignitaires religieux de la communauté Layene ont magnifié cette forte contribution de la Fondation du Port autonome de Dakar. Ils ont formulé des prières pour le Sénégal et le PAD ainsi que la réussite de ses grands projets, notamment le Port de Ndayane.



La Fondation a aussi appuyé l’Amicale des Etudiants Layennes qui dispose de cellules représentatives dans toutes les universités du Sénégal , pour leur panel qui s’aligne à la thématique de cette année.