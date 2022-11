"La France soutient l'intégration pleine et entière de l'Union africaine au G20" (Emmanuel Macron)

Mercredi 16 Novembre 2022

Le Président Emmanuel Macron informe que la France soutient l'intégration de l'Union européenne au G20. "La France soutient l'intégration pleine et entière de l'Union africaine au G20", a écrit le chef de l'Etat français.



Pour rappel, le sommet du G20 s'est tenu du15 au 16 novembre à Bali en Indonésie, sous le thème, "se relever ensemble, se relever plus fort".



