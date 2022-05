La Gendarmerie annonce l’arrestation du meurtrier de P. A. Niang à Ouakam

Tout comme l’affaire du meurtre de Pikine, élucidée rapidement par la Police, la Gendarmerie a elle aussi réussi la prouesse de retrouver le meurtrier de P. A. Niang de Ouakam. A travers un communiqué de la Division Communication de la Gendarmerie, les hommes en bleu indiquent que « l’auteur présumé du meurtre de P. A. Niang perpétré le 21 mai 2022 vers 12 heures, au quartier Taglou de Ouakam, a été identifié et interpellé par les éléments de la brigade de gendarmerie de la localité, ce 22 mai 2022 à 23 heures .



Pour rappel , mentionne "Le Témoin", suite à une violente altercation avec le meurtrier, qui se trouve être son ami, la victime a été grièvement blessée à l’abdomen par arme blanche et évacuée à l’hôpital Annette Mbaye D'Erneville de Ouakam. Malheureusement, elle succombera quelques minutes plus tard à ses blessures. Aussitôt saisie, la brigade territoriale de Ouakam, après les opérations de constatation, a procédé à des investigations qui ont permis d’appréhender l’auteur des faits, qui sera déféré auprès des autorités judiciaires compétentes à la clôture de l’enquête ».