La Gendarmerie sénégalaise arrête le cerveau d'une série de braquages, recherché par le Mali

Les forces de sécurité sénégalaises, plus précisément la Brigade de gendarmerie territoriale de Saraya, ont récemment appréhendé l’un des cerveaux impliqués dans plusieurs braquages et vols à main armée dans le cercle de Kéniéba, situé dans la région de Kayes, au Mali.



L’individu, identifié comme A. A. Y., âgé de 26 ans, était recherché par la gendarmerie malienne, pour association de malfaiteurs, braquages et vols à main armée. Il s’était réfugié en territoire sénégalais, à Kharakheyna. L’arrestation a eu lieu après que les habitants ont signalé la présence d’un individu suspect dans le village, précise "Senenews".



Les éléments de la gendarmerie de Saraya, déployés dans la zone pour des missions de sécurisation, ont procédé à son interpellation. Suite à des investigations menées par le commandant de brigade, il a été confirmé qu’A. A. Y. faisait l’objet d’une recherche active de la part des services de sécurité maliens. Informé, le parquet a ordonné sa mise à disposition à la gendarmerie de Kéniéba.



Il est à noter que le complice présumé, A. T., est actuellement en fuite et, est activement recherché par les autorités de sécurité maliennes.