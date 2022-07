La Grande Coalition Wallu Sénégal en campagne : promesse d’une victoire de l'inter-coalition dans la commune de Fatick Après l'étape du département de Mbour, la caravane a continué son chemin dans le département de fatick où la délégation a été accueillie à Djilass par les responsables de Wallu et Yewwi, particulièrement les candidats investis sur la liste départementale, en l'occurrence, Ndiamboudj Ndour( Wallu Sénégal), Birane Ndiaye ( Yewwi Askan Wi), Ndeye Ndjilane Diouf et Rosalie Sarr, toutes deux investis sur la liste nationale de Wallu Sénégal.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juillet 2022 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Aussitôt, Mme Ndiamboudj Ndour a fait une déclaration pour :



-saluer les membres de la délégation,



- exprimer les conditions difficiles des populations dues à la cherté de la vie, au manque d'emploi,



- fustiger le manque de considération de Macky Sall et son clan à l'endroit des populations du département de fatick et particulièrement celles de la commune de Djilass,



- promettre la victoire de l'inter-coalition dans la commune.



Aussi, Mamadou Lamine Thiam, a pris la parole pour féliciter et remercier les responsables de l'inter-coalition à Djilass et inviter les populations, les militants et sympathisants de Wallu Sénégal à voter pour l’inter-coalition à travers le bulletin de Yewwi afin que les intérêts de Fatick et de Djilass soient bien défendus à l'assemblée nationale.



Et tard dans la nuit, la caravane s'est rendue à Diouroulou, puis Niakhar où une forte mobilisation leur a été réservée avant avant de s'acheminer chez Birane Ndiaye, la tête de liste départementale qui, a tenu un discours rassurant et en a profité pour saluer la conduite de Wallu Sénégal.



Pour clore les allocutions, Mamadou Lamine Diallo a salué l'accueil chaleureux, la sympathie des populations à l'endroit de Wallu Sénégal et les a invitées à se mobiliser pour que l'inter-coalition puisse remporter haut la main ces législatives 31 juillet 2022.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook