La Grande Loge maçonnique sénégalaise en conclave samedi

Décidément, l’Ong Jamra est sur tous les fronts. Alors qu’elle est engagée dans la lutte pour la criminalisation de l’homosexualité, elle ouvre un autre front contre la Grande Loge maçonnique sénégalaise qui sera en conclave ce samedi 26 février à Ngor.



Dans un communiqué parcouru par «L’As», les Bureaux exécutifs de Jamra et de Mbañ Gacce, qui s’étaient opposés à la tenue de leur “congrès inédit”, les 2 et 3 février 2018, annoncent un autre rassemblement de ces «bouffeurs de curés», comme on les surnomme allègrement dans les milieux ecclésiastiques de l’Hexagone. D’après ces deux organisations islamiques, les francs-maçons n’avaient donc fait que reculer pour mieux sauter.



Elles renseignent que sous le label de la «Grande Loge du Sénégal», les francs-maçons sénégalais sont revenus en force. D’après la même source, c’est finalement dans leur temple de Ngor que se dérouleront leurs travaux maçonniques, ce samedi 26 février 2022, à 11h00. Ainsi Jamra et Mbañ Gacce alertent sur les manœuvres multiformes de vassalisation de nos mœurs socio-religieuses.