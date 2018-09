La Guinée Bissau se met au parrainage : 4 000 parrains en faveur de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Septembre 2018 à 11:48

En Guinée Bissau, la coalition BBY s’est donnée un objectif de ramener au Président Macky Sall, 4 000 parrains. Cette déclaration a été prononcée lors du lancement de la campagne de parrainage, présidée par le Ministre de la pêche, Oumar Guèye, en présence du député de la Diaspora, Kory Ndiaye, du coordonnateur de l’APR Mame Mor Ba, de la coordonnatrice adjointe, Mme Sokhna Mbène Diop, ainsi que des membres de la coalition BBY.



Avant d’ouvrir le débat sur le parrainage, Oumar Guèye a exprimé les salutations de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal à son homologue Son Excellence Monsieur José Màrio Vaz, Président de la République de Guinée Bissau. Il a ensuite, rappelé les règles du parrainage pour son bon déroulement.











Mise à part, la coalition BBY, se trouvaient également des pêcheurs de la mouvance présidentielle. Ils ont remercié la présence du ministre Oumar Guèye et l’ont félicité du travail qu’il a abattu dans le secteur de la pêche : « le programme du Président Macky Sall dans ce secteur a été possible avec la détermination à mettre sur pied des infrastructures et, la mise à disposition de financements par le Ministre de la Pêche ».



Prenant la parole devant les ressortissants sénégalais, le coordonnateur de l’APR en Bissau, la diaspora sénégalaise en Guinée Bissau, a reçu un financement de 50 millions dans le cadre du Fond d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE), destinés aux femmes. Ce financement, selon lui, a amélioré les conditions de travail et de vie des femmes. Donc, de plusieurs familles. « Grâce au pro-gramme de Macky Sall, ce sont plusieurs familles qui ont amélioré leurs conditions de vie et rien que pour cela, nous nous sommes fixés un objectif de 4 000 parrains en sa faveur », a-t-il affirmé.



Aujourd’hui, un mécanisme est mis en place pour l’envoie hebdomadaire des fiches de parrainage.

Après avoir expliqué le processus de déroulement du parrainage, le ministre Oumar Guèye, au nom du Président de la République et de l’ensemble du Gouvernement a félicité et encouragé les responsables de l’APR en Guinée-Bissau pour le travail qu’ils sont en train d’effectuer pour la réélection du Président Macky Sall.

