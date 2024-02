La Guinée réussit à mobiliser 7 milliards de dollars supplémentaires pour financer des projets d'infrastructures stratégiques SF Capital LTD se réjouit d'avoir contribué à ce succès en apportant son soutien au gouvernement de la République de Guinée avec une mobilisation de 650 millions d'euros pour financer le Programme National de Désenclavement de la Guinée - PNDG. Ce programme prévoit la construction de milliers de kilomètres de routes par plus de 200 entreprises locales et devrait générer près de 40 000 emplois. Cette réalisation représente un pas de plus vers la vision de SF Capital, qui consiste à "construire l'Afrique que nous voulons".



À Dubaï, la tournée des autorités guinéennes remporte un franc succès aux Émirats arabes unis avec une levée de fonds de 7 milliards de dollars. Cette somme sera allouée au financement de projets d'infrastructures, principalement dans le cadre de partenariats public-privé (PPP). L'annonce a été faite par le ministre sortant, Ismael Nabe, conseiller du Premier ministre de Guinée en charge des investissements et des partenariats public-privé.



"Les rideaux sont tombés sur le grand tour de table organisé à Dubaï pour mobiliser les bailleurs et partenaires de la Guinée autour du financement du Programme de référence intérimaire (PRI). Un événement couronné de succès, le gouvernement ayant obtenu l'engagement d'une enveloppe de 7 milliards de dollars par rapport au besoin de financement de 4 milliards de dollars exprimé précédemment", souligne une note du ministère guinéen de l'Économie, des Finances et du Plan.



Par ailleurs, les délégués de Conakry ne sont pas revenus de Dubaï les mains vides - les 15 et 16 février 2024 - ramenant dans leurs bagages les financements nécessaires pour des programmes dans les domaines de l'eau, de l'électricité, des soins de santé, des routes, etc., dans un pays riche en ressources naturelles (2/3 des réserves mondiales de bauxite, or, diamant, fer, manganèse, zinc, cobalt, nickel, uranium) mais où la population ne bénéficie pas pleinement de ces richesses. Des banques multilatérales et des institutions de financement du développement ont promis de débloquer ces fonds.



"Cette enveloppe conséquente témoigne de la confiance des partenaires et de leur volonté d'accompagner le pays dans la mise en œuvre de projets et programmes d'investissements susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population guinéenne."



Il convient de noter que des accords ont été conclus avec la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale, la Banque islamique de développement (BID) et d'autres organismes de financement du développement.



De plus, on a appris que les fonds promis à la Guinée devraient être affectés au financement de 55 projets d'infrastructures, inscrits dans le cadre du PRI de la Transition 2022-2025, dont l'objectif principal est de renforcer la résilience du pays face aux facteurs de fragilité politique, économique, sociétale et environnementale.



Il est important de souligner que la Guinée, en proie à une fragilité politique depuis le 5 septembre 2021, date à laquelle le président Alpha Condé a été arrêté suite à un coup d'État mené par le colonel Mamady Doumbouya, est actuellement en phase de transition.



Daouda Bakary KONE

