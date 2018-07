La Juve a vendu en une journée pour 52 millions d'euros en maillots de Ronaldo En seulement 24 heures, la Juventus Turin a vendu un nombre impressionnant de maillots floqués Cristiano Ronaldo, arrivé il y a une semaine en provenance du Real Madrid pour 100 millions d'euros.

Rmc L’effet Cristiano Ronaldo se fait déjà sentir à Turin. En seulement 24 heures, la Juventus a vendu pour 60 millions de dollars, soit environ 52 millions d’euros, de maillots floqués du nom du quintuple Ballon d’or, selon le site américain Business Insider Des maillots en vente (avec le flocage Ronaldo) au prix de 104,95 euros sur le site du club turinois, qui a déboursé 100 millions d’euros pour s’attacher les services du Portugais de 33 ans, qui s’est engagé avec le champion d’Italie pour les quatre prochaines saisons. Attention toutefois, ces 52 millions d’euros ne vont pas directement dans les caisses de la Juve.Car sur les 104,95 euros qu’un supporter débourse pour s’offrir ce maillot "Ronaldo", la Vieille Dame n'en perçoit en réalité qu'une petite partie, évaluée entre 10 et 15%, et calculée après avoir pris en compte le coût de fabrication, les taxes, la marge de l’équipementier et celle du distributeur. Contrairement à une idée reçue, les ventes de maillots floqués au nom d'un joueur ne peuvent donc à elles seules, amortir le prix de son transfert Sauf énorme surprise, celui de Ronaldo n’échappera pas à la règle, même si les ventes de maillots peuvent indirectement rapporter gros aux clubs par le biais des contrats de sponsoring sur les maillots.

