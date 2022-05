La LSDH dit stop à ces terribles drames

La Ligue Sénégalaise des Droits humains (LSDH) dit halte à la récurrence des terribles drames dans les centres de santé. Apprenant avec consternation le décès à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, de 11 nouveau-nés suite à un incendie, le président de la LSDH, Alassane Seck, estime qu’il n’y a rien de nouveau sous nos cieux, rapporte "L'As".



En effet, dit-il, les mêmes causes produisent nécessairement les mêmes effets, les mêmes commentaires. Pour M. Seck, il est extrêmement urgent que des mesures idoines soient prises, pour éradiquer de telles catastrophes qui commencent à être trop fréquentes dans nos hôpitaux. A l’en croire, ces terribles drames dont la récurrence a fini d’installer le désarroi chez les populations, interpellent particulièrement nos autorités administratives et judiciaires.



Ainsi, la LSDH invite les autorités à ouvrir une enquête indépendante afin de déceler toutes les fautes ou négligences constatées dans les activités des centres hospitaliers et de sanctionner les coupables.