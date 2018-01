La Ligue des nations, quel intérêt ?

Qu’est-ce que c’est ?

La Ligue des nations prend vie. Le coup d’envoi de la première édition est prévu à la rentrée 2018. Cette épreuve, qui concerne les sélections européennes, doit se dérouler tous les deux ans, entre les années de Mondial et celle de Championnat d’Europe. Le premier vainqueur est attendu en juin 2019. L’UEFA planche sur le projet depuis 2011, tout s’est concrétisé trois ans plus tard.



Quel est l’intérêt de la compétition ?

"Donner davantage de sens au football d'équipes nationales". Avec la Ligue des nations, l’UEFA espère redorer le blason des rencontres internationales. La majeure partie des oppositions est prévue au cours de l’automne, à la place des périodes de matches amicaux. Aucun alourdissement du calendrier n’est donc à prévoir.



Sous quelle formule ?

Cinquante-cinq pays sont répartis dans quatre Ligues au niveau décroissant (A, B, C et D). Chacune est divisée en quatre poules de trois ou quatre équipes. A l’issue des confrontations, les quatre sélections en tête des groupes de la Ligue A se défient lors du Final Four. Dans chaque Ligue, les quatre pays en tête de leur division sont promus. Les quatre pays en queue sont relégués.



Quel est le calendrier ?

Les matches de groupes, sur la base d’une double confrontation entre les équipes (quatre ou six rencontres), sont prévus entre septembre et novembre prochain. La phase finale à quatre est programmée en juin 2019. En décembre, un tirage au sort est attendu pour déterminer les demi-finales, avant la finale et celle pour la troisième place.



Quel impact sur l'Euro ?

L’UEFA a tout prévu afin d’attiser l’intérêt de la compétition. Le classement détermine la composition des chapeaux pour le tirage au sort des éliminatoires de l’Euro. Les participants à la phase finale à quatre sont reversés dans des groupes de cinq équipes (cinq au total et autant avec six équipes). La Ligue des nations offre également quatre billets pour l’Euro 2020. Dans chaque division, les quatre meilleures équipes encore non qualifiées pour la phase finale disputeront des barrages.



Et les Bleus dans tout ça ?

Pour le premier tirage au sort, qui est prévu mercredi à Lausanne en Suisse, la France a été placée dans le chapeau 2 de la Ligue A, la plus haute. Les joueurs de Didier Deschamps y côtoient l’Angleterre, la Suisse et l’Italie. Ils pourraient tomber sur l’Allemagne, le Portugal, la Belgique ou l’Espagne (chapeau 1) et la Pologne, l’Islande, la Croatie ou les Pays-Bas (chapeau 3).













