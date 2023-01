La Lonase fait un chiffre d’affaires de plus de 266 milliards FCfa en 2022, soit un dépassement de plus de 16 milliards FCfa La Direction générale de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) porte à la connaissance du public, qu'au terme de l'exercice 2022, un chiffre d'affaires de plus de 266 milliards FCfa a été réalisé sur un objectif de 250 milliards FCfa, soit un dépassement de plus de seize milliards FCfa !

Ndèye Fatou Kébé