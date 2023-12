La Marine interpelle 5 trafiquants de drogue et repêche 690 kg de cocaïne

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

Interception d'une embarcation impliquée dans le trafic international de drogue par la Marine nationale. Les trafiquants de drogue n’ont aucune chance d’arriver à destination en traversant les eaux sénégalaises. Les marins multiplient les saisies de drogue en haute mer. Le patrouilleur de haute mer «Walo » a intercepté, à 220 km au large, une embarcation ultrarapide (de type Go fast) transportant de la drogue à destination de l'Europe.



Selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), le patrouilleur a dû effectuer des avertissements verbaux et des tirs de semonce pour stopper l'embarcation qui avait largué sa cargaison en mer avant l'intervention. Mais les marins ont pu repêcher 690 kilogrammes de cocaïne et interpellé 05 membres d'équipage, tous de nationalité espagnole. Ils ont été mis à la disposition des services compétents. D’après la même source, cette interception s'inscrit dans le cadre des opérations de lutte contre toute activité illicite dans la zone économique exclusive sénégalaise et les eaux de la sous-région, rapporte L'As.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook