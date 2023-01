La Microfinance pour un développement inclusif : Victorine Ndeye salue les performances de l’U-IMCEC Pour Madame Victorine Ndeye, la ministre de la microfinance, de l’Economie sociale et solidaire, parler de l’Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit (U-IMCEC) c’est aussi revisiter une partie de son parcours professionnel .

C’est pourquoi dans cette intervention, elle ne manque pas de saluer la noble mission de cette institution auprès des couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes.



C’est en ce sens que revenant sur la mission de son ministère qui porte la même vision, le même but, le même objectif, elle réaffirme leur commune volonté d’accompagner femmes et jeunes pour un développement inclusif …



