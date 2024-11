La Oummah islamique en deuil : Cheikh Moustapha Niass, petit-fils de Baye Niass est décédé ce mercredi C’est une triste nouvelle qui tombe pour le Sénégal et la Oummah islamique. Cheikh Moustapha Niass, fils d’El Hadji Abdoulaye Ibrahima Niass, deuxième Khalife de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass dit Baye (1900-1975), est décédé ce mercredi, à l’âge de 55 ans, nous apprend l’APS, d'une information issue de sa famille.

Mercredi 20 Novembre 2024

Selon l’Agence, le décès est survenu au Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack (centre), où il était interné depuis une quinzaine de jours



Et selon la même source, son inhumation est prévue jeudi, aux environs de 17 heures, renseigne son frère-aîné, Cheikh Ibrahima Niass, imam ratib de Taiba Niassène et Khalif d’El hadji Abdoulaye Ibrahima Niass.



En cette douloureuse circonstance, à la nation sénégalaise, à la communauté musulmane, le Groupe Leral exprime sa vive compassion, tout en priant pour le repos de son âme…



