La Page Facebook de Leral net bloquée : Une réaction à nos débats et articles

Vendredi 17 Mai 2024

Chers abonnés,



Nous tenons à vous informer que notre page Facebook officielle a été temporairement bloquée, suite à une campagne menée par des groupes de lobbying homosexuel. Ce blocage fait suite à la publication et au partage d'articles et de vidéos de débats, par notre rédaction de Leral TV.



Nous regrettons profondément cette situation et tenons à réaffirmer notre engagement envers la liberté d'expression et le droit à l'information. Nos articles et vidéos visaient à ouvrir un débat constructif et inclusif sur des sujets d'actualité importants, dans le respect de toutes les opinions.



Nous travaillons actuellement avec Facebook pour résoudre ce problème et espérons que notre page sera rétablie dans les plus brefs délais. En attendant, nous continuerons de vous informer à travers nos autres plateformes et canaux de communication.



Nous remercions nos fidèles lecteurs et spectateurs pour leur soutien continu et leur compréhension pendant cette période difficile. Nous restons déterminés à poursuivre notre mission de vous fournir des informations diversifiées et équilibrées.



Pour toute question ou préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'adresse suivante : leral@leral.net ou appelez la direction au 78 019 69 69, service commercial : 78 136 52 52





