La Poste de Ziguinchor : Plus de 34 millions des bourses familiales détournés

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019 à 08:33 | | 0 commentaire(s)|

Un gros scandale financier secoue le bureau de La Poste de Ziguinchor sise au quartier Yamatogne.



Plus 34 millions de FCfa représentant les bourses familiales, ont été détournés de la caisse, renseigne L’Observateur. Qui souligne que l’agent incriminé a été arrêté puis placé en détention préventve à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor. Par ailleurs, le journal note que le receveur de La Poste et un agent ont été mutés en attendant que les choses s’éclaircissent sur cette affaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos