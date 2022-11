La Présidentielle 2024 Vue Par La Diaspora : plus de 99% disent non a la candidature de Macky Sall (Boubacar Sèye ) A quelques mois des élections présidentielles de 2024 au Sénégal, Horizon Sans Frontières, organisation de défense, d’orientation et d’intégration de migrants s’est penchée sur la question en interrogeant quelques compatriotes de la diaspora pour réaliser ce mini sondage.



A travers des rencontres, des appels téléphoniques et les réseaux sociaux, HSF a interrogé des centaines de nos compatriotes choisis en Europe, Afrique, USA et Amérique Latine, assez représentatifs de la diaspora sur la manière dont ils perçoivent la vie politique, leurs connaissances sur le sujet mais aussi sur la troisième candidature du président Macky Sall.



Volet explicatif des programmes !



Interrogés sur les différentes élections qui se sont déroulées, plus de 88 % ignorent le contenu des programmes des différents candidats lors des dernières élections.



Tous déplorent le fait qu’ils sont utilisés comme des greniers politiques, des mouchoirs qu’on jette après usage. Un ressortissant sénégalais rencontré à Séville sous couvert de l’anonymat ne veut même pas parler de politique. Pour lui, ceux qui nous dirigent n’ont aucun respect à l’endroit des sénégalais de l’extérieur, des promesses et rien que des promesses, une fois élus, on nous tourne le dos jusqu’aux prochaines échéances.



Un tel scénario ne doit plus se poser selon S. Thiam Sénégalais de Malaga, rencontré à l’aéroport de Madrid Barajas car cette diaspora estimée entre 3 et 4 millions, est un poids électoral incontournable qui traditionnellement peut à tout moment peut faire basculer les tendances.



Une grande déception à l’égard du PR Macky Sall :99,03% disent Non !



A propos du troisième mandat, tous les sénégalais interrogés ont répondu par un Non catégorique, certains m’ont dit (LOLOU DIAROUL LATHIE) !





9 / 10 des sénégalais interrogés sont déçus du régime du PR Macky Sall.



Dans le vol IB3328 (Airbus 3500) du 10 novembre à destination de AIBD, il y avait plus de 300 Sénégalais à bord, tous ceux qui ont été interrogés, ont répondu NON pour un troisième mandat sauf une dame sous couvert de l’anonymat.



Certains se sont même rapprochés de moi pour savoir s’ils ne courraient le risque d’être arrêtées une fois à l’aéroport.



Ils condamnent tous les dérives autocratiques, la dictature rampante, les arrestations abusives entre autres celle de Papa Alé Niang et la gestion clanique, clientéliste et partisane.



Pour C. Diouf sénégalais vivant à Paris, le Président Macky Sall doit partir pour la stabilité du pays, avec le PR Macky, poursuit un ressortissant sénégalais établi à Abidjan, c’est tout le pays qui est vendu à la France.



Cheikh, un autre compatriote originaire de Fatick, soutient que le PR Macky a déçu tout le monde.



Profil du prochain président/ politique migratoire !



Concernant l’assistance et la protection des sénégalais de l’extérieur, à part un compatriote originaire de Touba, tous les autres ont soutenu que le Sénégal n’a pas de politique migratoire capable de prendre en charge toutes les problématiques liées à la gestion de ce dossier.



Amadou François Gaye, directeur des Sénégalais de l’extérieur est très apprécié de par sa courtoisie et sa discrétion, 75% des gens pensent qu’il fait un excellent boulot.



T.O.B depuis l’Italie souhaite que le prochain président de la république du Sénégal mette sur pied un ministère autonome chargé des migrations internationales pour prendre ce dossier si complexe dans toute sa diversité et sa transversalité.





Boubacar Sèye

Président d’Horizon sans frontières

Chercheur et consultant en migrations internationales.



