La Presse Contrôlée par Abdoulaye Sylla Affichera en Une ce Mercredi 7 Août sa Plainte Contre Leral.net

Cependant, à ce jour, Leral.net n'a pas encore reçu la notification officielle de cette action en justice. Malgré cette absence de communication officielle, la presse, financée et contrôlée par Abdoulaye Sylla, ainsi que certains sites internet qu'il aurait acquis, ont prévu de relayer cette information en première page dès ce mercredi 7 août.



Leral.net, pour sa part, continue de publier ses articles sans se laisser intimider, estimant que la liberté de la presse doit être respectée. Voici les articles que M. Sylla juge diffamatoires et qui seraient à l'origine de sa décision de porter plainte.



Cette situation soulève des questions sur la liberté de la presse et les tentatives de contrôle de l'information par certains acteurs du secteur médiatique. Affaire à suivre



https://www.leral.net/Paiement-Imminent-La-Facture-de-6-020-943-259-FCFA-CFA-pour-ECOTRA-Attendue-Bientot-sous-l-ere-Diomaye-Sonko_a369032.html





https://www.leral.net/Dysfonctionnements-a-la-DGPU-Un-Audit-de-la-Cour-des-Comptes-Revele-des-Manquements-Graves_a368958.html