La RFI piratée : des Fake News précipitent les anciens présidents Diouf et Wade au Paradis De la prudence, il en faut vraiment avec les réseaux sociaux. De très mauvaises nouvelles sont tombées presque simultanément annonçant la mort tantôt d’Abdoulaye Wade, tantôt d’Abdou Diouf. Leral.net fidèle à sa ligne de conduite s’est voulue prudent.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 19:20 | | 0 commentaire(s)|

Et à juste titre, parce qu’au finish, il s’avère que ce sont des Fake News qui ont voulu précipiter les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade-que DIEU les garde encore très longtemps parmi nous-au Paradis.



Avec les décès récents de Amadou Toumani Touré et Jerry Rawlings, on pouvait à juste titre se demander pourquoi les anges de la mort ciblent les anciens chefs d'Etat ouest africains ?



En réalité selon des sources crédibles, la RFI a été piratée et elle est actuellement en panne. Espérons que d’autres confrères ont gardé ce même calme avant le partage de l’info.



