La RTS EN HD

Face à cette situation délétère que nous décrivions, les proches de Racine Talla ne sont pas restés sans réaction. Ils ont câblé « Le Témoin » pour dire que, contrairement au tableau apocalyptique décrit hier, tout marche comme dans le meilleur des mondes dans la boite. A les en croire, le DG Racine Talla se porte comme un charme même si, c’est vrai, il y a quelques mois, au cours d’un séjour en France, il avait eu un petit malaise. Oh, rien de bien grave, juste une petite alerte qui avait été traitée sans intervention médicale d’ailleurs. Depuis lors, le Dg a retrouvé la forme d’un jeune homme de 20 ans. Mieux, la Rts travaille d’arrache- pied au passage à la HD (haute définition), une technologie qu’elle va être la première à utiliser dans notre pays. Ce qui, évidemment , va garantir des images d’une qualité exceptionnelle en plus d’un son en dolby. Mieux, la Télévision nationale a également acquis un nouvel habillage qui devrait faire maigrir les jaloux de la concurrence. Surtout elle se pré- pare à la couverture de la CAN avec les gros moyens et des journalistes hyper motivés. S’agissant de l’actuelle absence du territoire nationale de Racine, là aussi pas de péril en la demeure. Il a tout simplement profité d’un séjour dans l’Hexagone pour s’octroyer 15 jours de repos après l’éprouvante campagne électorale pour la présidentielle. L’occasion de faire un check-up complet, ce qui ne l’empêche pas de piloter la maison à distance. Al Hamdoulilah !



