La RTS séduit de nouveaux partenaires : Le Groupe Kirène en discussion avec Pape Alé Niang Le Groupe Kirène a récemment rencontré le Directeur Général de la RTS, Pape Alé Niang, pour explorer de nouvelles opportunités de partenariat et renforcer les liens entre les deux entités.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2024 à 00:25 | | 0 commentaire(s)|

Selon la nouvelle partagée sur la page Facebook du Directeur général de la RTS, cet échange s’inscrit dans une dynamique où les partenaires, de plus en plus nombreux, sont séduits par la nouvelle grille alléchante de la chaîne nationale.



Voilà une rencontre qui promet de nouvelles collaborations fructueuses pour l’avenir médiatique du Sénégal.





